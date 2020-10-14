Названы три важных правила качественного сна во время пандемии

Россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на плохой сон в период пандемии коронавируса. Соблюдение трех правил поможет улучшить качество сна, передает News.ru.

Россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на плохой сон в период пандемии коронавируса. Соблюдение трех правил поможет улучшить качество сна, передает News.ru.

Рекомендации подходят для людей всех возрастов. Нужно ложиться спать и вставать в установленное время. Режим сна необходимо соблюдать как в выходные, так и в рабочие дни. Также не имеет значения, работает человек в офисе или в дистанционном формате, сообщает News.ru.

Россиянам, которые работают из дома, рекомендуется организовать рабочее и личное пространство. Залеживаться в кровати не следует больше 15 минут после пробуждения. Народные методы лечения бессонницы, такие как чай с ромашкой или расслабляющие ванны, можно использовать непродолжительное время. Если проблемы со сном не проходят, не стоит идти за снотворным без рецепта врача.