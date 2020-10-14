Свердловский коммунист намерен снять медицинскую маску с памятника Ленину

Свердловские коммунисты раскритиковали акцию волонтеров-медиков, которые одели памятники в центре города в маски. Средством защиты обеспечили и монумент Владимира Ленина на площади 1905 года, сообщает издание Ura.ru.

Свердловские коммунисты раскритиковали акцию волонтеров-медиков, которые одели памятники в центре города в маски. Средством защиты обеспечили и монумент Владимира Ленина на площади 1905 года, сообщает издание Ura.ru.

Лидер коммунистов в Екатеринбурге Александр Ивачев рассказал, что сталкивается с подобным не в первый раз и не понимает логику акции. Политик считает, что может поехать и снять маску с памятника, поскольку это плохой способ призвать жителей города использовать средства индивидуальной защиты.

Ивачев сообщил, что снятие маски потребует некоторого времени, рассказали. Он добавил, что проведет встречу с избирателями и найдет технику, чтобы вернуть памятник Владимира Ленина в прежнее состояние, пишет Ura.ru.