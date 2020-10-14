Экономист объяснил, почему американский газ не угроза для России

Экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выходит на докризисный уровень, но опасаться, что это приведет к обвалу цен на газ от переизбытка предложения, не стоит.

Экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выходит на докризисный уровень, но опасаться, что это приведет к обвалу цен на газ от переизбытка предложения, не стоит. При всех обстоятельствах российский газ будет дешевле, чем американский. Такое мнение выразил доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Россия может выдавить и американцев, и других поставщиков из Европы, понизив цены своего газа. Этот козырь всегда остается в руках России, и это гарантирует то, что американцы не смогут повлиять на рынок газа в Европе», — считает экономист.

Зубец в интервью Baltnews предположил, что покупка и продажа американского газа в Европе связана с давлением со стороны США и контрагентов.

«При всех обстоятельствах, даже при увеличении поставок газа в Европу американский газ будет проигрывать российскому. Поэтому требуется энергетическое давление на Европу», — сказал эксперт.

С интересами США могут быть связаны их попытки заблокировать проект «Северный поток–2», считает Зубец. Ситуация с якобы «отравлением» блогера Алексея Навального стала одним из элементов давления на Евросоюз с целью отказаться от сотрудничества с Россией.

Впрочем, в условиях нормального взаимодействия и отсутствия серьезных споров между Россией и ЕС «экономическое действо продолжится». Более того, американский СПГ присутствует в ЕС, потому что это может быть мотивировано политическими решениями. считает экономист.

«Американский газ никак не может вытеснить европейский. У того же Катара, который тоже занимается поставками газа в Европу себестоимость ниже, чем у американского. А присутствие американского газа в Европе можно объяснить только одной вещью — политической договоренностью», — резюмировал эксперт

Ранее политолог, глава Центра политологических исследований Института нового общества Василий Колташев заявил, что Польша пытается любыми средствам обеспечить поставки американского сжиженного газа на европейский рынок, и ради этого она готова пожертвовать даже собственными экономическими интересами.