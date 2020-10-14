Жители Видного выступили против назначения новой управляющей компании

Собственники квартир в одном из жилых комплексов Видного в Подмосковье выступили против назначения новой управляющей компании. Жильцы считают, что собрание с выборами УК провели с нарушениями, передает издание "Вести Подмосковья".

Собственники квартир в одном из жилых комплексов Видного в Подмосковье выступили против назначения новой управляющей компании. Жильцы считают, что собрание с выборами УК провели с нарушениями, передает издание "Вести Подмосковья".

Люди составили коллективную жалобу с подписями 219 собственников жилья, которую направили в прокуратуру Московской области. Жильцы отметили ряд нарушений при выборах новой управляющей компании. Так, люди не получили заранее уведомление о собрании, заочного голосования вообще не проводилось, а бюллетени выдавали не всем жильцам, сообщают "Вести Подмосковья".

Жителям ранее удалось отказаться от услуг предыдущей управляющей компании, направленной еще от застройщика. За эти четыре месяца в доме успели привести в порядок крыши и газоны, а также заменить сломанные доводчики у дверей и обустроить новые дорожки для пешеходов. Поэтому собственники жилья выступают против новой УК, обратившись в суд и прокуратуру.