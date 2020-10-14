Путин и Эрдоган созвонились для обсуждения обстановки в Карабахе

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор о ситуации в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщает Кремль.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор о ситуации в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщает Кремль.

Российский лидер и его турецкий коллега созвонились, чтобы обсудить обстановку в Нагорном Карабахе. Владимир Путин выразил Эрдогану обеспокоенность участием в конфликте боевиков из Ближневосточного региона. Путин рассчитывает на конструктивный вклад Турции в урегулирование обострившейся ситуации в республике. Главы двух стран договорились регулярно поддерживать контакты как по дипломатическим, так и по военным каналам.