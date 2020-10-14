Учитель назвал плюсы решения Собянина о частичном возврате учеников в школы

Положительные стороны решения мэра Москвы Сергея Собянина о частичном дистанционном обучении объяснил заслуженный учитель РФ и директор школы №109 Евгений Ямбург, передает телеканал "360".

Положительные стороны решения мэра Москвы Сергея Собянина о частичном дистанционном обучении объяснил заслуженный учитель РФ и директор школы №109 Евгений Ямбург, передает телеканал "360".

Учащиеся младших классов вернутся в школу 19 октября, заявил Собянин. Школьники с шестого по 11 классы будут обучаться в дистанционном режиме. Решение московского мэра является грамотным и обдуманным, заявил Ямбург, сообщает телеканал "360".

Ответственность за обучение ложится на родителей, если учащихся младших классов переводить на дистанционку. Родители не знакомы с программами и не знают современных подходов к образованию, объяснил школьный директор. Работать дистанционно научились как со старшими учениками, так и с младшими детьми. Однако для последних такой механизм работы принесет большой ущерб, подчеркнул Ямбург.