Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявили топ-менеджеру "Траста"

Обвинение в особо крупном мошенничестве официально выдвинуто исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову. ТАСС сообщил, что Хабаров находится в СИЗО, где ему и было оглашено обвинение.

Обвинение в особо крупном мошенничестве официально выдвинуто исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову. ТАСС сообщил, что Хабаров находится в СИЗО, где ему и было оглашено обвинение.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев намерен обжаловать форму предъявления обвинения, поскольку он считает, что была нарушена установленная законом процедура. Слащев заявил, что его клиенту обвинение было зачитано по телефону через бронированное стекло, нарушая принцип конфиденциальности. Хабаров, которого Пресненский районный суд Москвы арестовал до 30 ноября, является фигурантом уголовного дела о хищении почти 842 миллионов рублей.