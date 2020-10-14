Ищенко рассказал об ответе России на пролет американских B-52 над Украиной

Россия имеет широкий спектр возможностей по ответу на полеты американских стратегических бомбардировщиков B52 над Украиной. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко эфире в YouTube-канала «Украина.ру».

Россия имеет широкий спектр возможностей по ответу на полеты американских стратегических бомбардировщиков B52 над Украиной. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко эфире в YouTube-канала «Украина.ру».

Российские ракетоносцы регулярно появляются у границ США, и это продолжится в будущем независимо от активности американских машин вблизи рубежей РФ. По словам Ищенко, Россия может увеличить частоту не только полетов, но и активность потенциально угрожающих США судов.

«Государство определило позицию выражением протеста. А дальше военные могут решать, как демонстрировать позицию государства, чтобы сохранить баланс сил. Они могут увеличить число полетов стратегической авиации вдоль границ Соединенных Штатов. Летчикам приятно – они, в общем-то, для того и учились. А могут увеличить активность флота в Мировом океане», — выразил мнение политолог.

Москва также способна создать Вашингтону проблемы в важных для него стратегических точках в качестве ответа на провокационную активность. В критически значимых для США странах Россия может поддержать антиамериканские силы и движения, подчеркивает Ищенко. Так уже происходило в Сирии и Венесуэле. Однако, по мнению эксперта, принципы нынешней геополитики не делают зеркальный ответ обязательным.

«Важно действовать так, как тебе выгодно, и там, где выгодно. Зачастую такими действиями пытаются спровоцировать реакцию, которая не даст ничего, но потребует затрат. Я, например, не знаю, надо ли увеличить число полетов вдоль границ США, надо ли создавать им проблемы в САР и Латинской Америке»

Пока страна сохраняет неопределенность действий, противник не знает, к чему готовиться, объяснил Ищенко. По его мнению, важно четко определить приоритетность интересов и свои возможности — и отстаивать интересы в этих рамках, не отвлекаясь на провокации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что истребители НАТО у российских границ теперь не ограничиваются разведывательными полетами. Самолеты Североатлантического альянса имитируют нанесение ракетных ударов по России. Такие «тренировки» происходят все чаще и чаще.

«Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

В последнее время российские истребители регулярно вылетают на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков Североатлантического альянса, отметил глава Минобороны. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил «Политике Сегодня», что из-за серьезных политических и экономических событий Запад стал относиться к России агрессивнее.