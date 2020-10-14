Эксперт оценил перспективы «разморозки» накопительной пенсии

Мораторий на создание накопительной части пенсии впервые введен с 2014 по 2022 год. В ближайшей перспективе возврата к накопительной системе не будет, считает Александр Сафонов.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу правительства о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета Ярослав Нилов.

«Большинство членов комитета поддержали и продление заморозки, и ожидаемый период выплаты накопительной пенсии», — цитирует депутата ТАСС.

Большинство членов нижней палаты считают необходимым увеличить данный период на полгода — до 264 месяцев. Оба предложения являются бюджетообразующими, пояснил Нилов.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в комментарии «Политике Сегодня» напомнил, что бюджет РФ принимается на три года, во время обсуждения оговариваются обязательства Пенсионного фонда. По его словам, в связи с разморозкой накопительной пенсии бюджет не получит часть средств.

«Чтобы на сегодняшний день разморозили отчисления в негосударственные пенсионные фонды в виде 6% страхового тарифа, федеральному бюджету нужно было бы искать дополнительные средства как раз на этот объем для того, чтобы осуществлять финансирование страховых пенсий по старости», — объяснил собеседник ПС.

Решение о заморозке накопительной пенсии было принято в 2014 году, с тех пор ее продлевают. А это, по мнению Сафонова, означает, что в ближайшей перспективе возврата к накопительной системе не будет.

Накопительная пенсия — это сумма денежных средств, которая формируется путем страховых взносов работодателей и дохода за счет их инвестирования. Мораторий на создание накопительной части пенсии впервые введен с 2014 по 2022 год.

В сентябре Минтруд сообщил, что в 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) направит около 8,4 триллиона рублей на выплату пенсий 43 миллионам российских пенсионеров. Ведомство также подготовило проект бюджета ПФР на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказала, почему депутаты отклонили законопроекты, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающим гражданам пожилого возраста.