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19:08   14 Октября 2020
Политика

Путин внес в Госдуму РФ новый законопроект о полномочиях Госсовета

Путин внес в Госдуму РФ новый законопроект о полномочиях Госсовета

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству.

Владимир Путин внес новый законопроект в Государственную думу, который коснется статуса, структуры и полномочий Госсовета. Согласно проекту закона, его возглавит президент РФ. В госсовет войдут премьер-министр, глава администрации президента и главы регионов.

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#госдума #путин #законопроект

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