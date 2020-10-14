Путин внес в Госдуму РФ новый законопроект о полномочиях Госсовета

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству.

Владимир Путин внес новый законопроект в Государственную думу, который коснется статуса, структуры и полномочий Госсовета. Согласно проекту закона, его возглавит президент РФ. В госсовет войдут премьер-министр, глава администрации президента и главы регионов.