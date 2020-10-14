Названы перспективы восстановления сотрудничества Киева и Москвы

Первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обсудил восстановление хозяйственных связей России и Украины с телеканалом "360".

Первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обсудил восстановление хозяйственных связей России и Украины с телеканалом "360".

Восстановление сотрудничества между двумя странами в Кремле восприняли позитивно. Хозяйственные связи России и Украины будут выстраиваться, несмотря на антироссийскую политику некоторых украинских депутатов, считает Новиков.

"Будет правильно работать по принципу "собака лает, караван идет", — заявил он в разговоре с журналистами.

Политик указал на серьезность восстановления связей между двумя странами, отметив особые перспективы этого сотрудничества. Украина должна подумать о рынке сбыта, так как западные страны составляют ей серьезную конкуренцию, подытожил собеседник "360".