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19:02   14 Октября 2020
Экономика

Названы перспективы восстановления сотрудничества Киева и Москвы

Названы перспективы восстановления сотрудничества Киева и Москвы

Первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обсудил восстановление хозяйственных связей России и Украины с телеканалом "360".

Восстановление сотрудничества между двумя странами в Кремле восприняли позитивно. Хозяйственные связи России и Украины будут выстраиваться, несмотря на антироссийскую политику некоторых украинских депутатов, считает Новиков.

"Будет правильно работать по принципу "собака лает, караван идет", — заявил он в разговоре с журналистами.

Политик указал на серьезность восстановления связей между двумя странами, отметив особые перспективы этого сотрудничества. Украина должна подумать о рынке сбыта, так как западные страны составляют ей серьезную конкуренцию, подытожил собеседник "360".

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#россия #украина #восстановление

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