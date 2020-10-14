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18:53   14 Октября 2020
Политика

Сирия получит от России вакцины от коронавируса

Сирия получит от России вакцины от коронавируса

Парламентарии в Государственной Думе обсудили поставки вакцины от коронавируса в Сирию, сообщает Interfax.ru. 

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что Россия готова помочь с получением вакцины ближайшими союзниками. Он отметил, что множество стран хотели бы завладеть препаратом, чтобы защитить людей. Политик добавил, что врачи являются главными людьми в 2020 году.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Производство началось совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцине дали имя "Спутник V", она предусматривает применение двух компонентов с промежутком в три недели.

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#госдума #петр толстой #коронавирус

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