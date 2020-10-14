Почему Евросоюз замалчивает секретные документы по «Северному потоку — 2»

В «Патриоте» разобрали затянувшееся судебное разбирательство между Европарламентом и «Газпромом».

В среду, 14 октября, в студии Медиагруппы «Патриот» гости пресс-конференции обсудили возможность победы России, энергетической компании «Газпром» и других отечественных организаций в судах Европы.

По мнению специального корреспондента ФАН, юриста Владимира Тихонькова, без широкой информационной поддержки российским адвокатам не удастся отстоять «Северный поток — 2» в полной мере.

«Дело в том, что юристам и “Газпрома”, и проекта “Северный поток — 2”, и европейских дочерних предприятий, которые от имени “Газпрома” продают энергоресурсы в той же Польше, им крайне не хватает информационной поддержки. Без нее ни один суд в нашу пользу не пройдет», — выразил мнение эксперт.

В 2019 году Еврокомиссия одобрила поправки в Газовую директиву Евросоюза. Согласно ним, объем прокачки российского газа через морские газопроводы, в особенности «Северный поток — 2», не должен превышать 50% от их мощности. При этом оставшийся объем следует отложить для прокачки газа от альтернативных поставщиков.

С такой позицией не согласился оператор строительства газопровода, компания Nord Stream 2. В свою очередь, она попросила Европейский суд аннулировать дискриминационные меры по проекту. В частности, иск был направлен против директивы 2019/692, которая, как сообщалось, нарушала «принципы права ЕС о равном обращении и пропорциональности».

Nord Stream 2 AG (это разработчик "Северного потока - 2") подал иск в Суд ЕС с требованием отменить утвержденные в апреле поправки в Газовую директиву ЕС. Эти поправки принесут серьезные проблемы "Газпрому", российский концерн называет их "дискриминацией" https://t.co/ZRKPcDrez2 — DW на русском (@dw_russian) July 26, 2019

В мае 2020 года Европейский суд юстиции отклонил иски на основании законодательства, согласно которому некоторые нормы, распространяющиеся на внутренний рынок, действуют на газопроводы из не состоящих в сообществе стран. Так, суд постановил, что обращение компании не подлежит рассмотрению.

«Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», — отметили в суде.

В июне 2020 года ФАН опубликовал засекреченные Евросоюзом документы по «Северному потоку — 2». Как сообщили в агентстве, с 13 мая 2019 года Еврокомиссия так и не предоставила необходимые бумаги о рабочих консультациях стран — членов ЕС по Третьему энергопакету на запрос компании Nord Stream 2 AG.

Как рассказал Тихоньков, опубликовавший в ФАН секретные материалы, с 2008 по 2016 годы Евросоюз принимал ряд документов, направленных на регулирование рынка энергоресурсов. По ряду из них юридический департамент Еврокомиссии делал выводы о правомерности тех или иных ограничений ЕС.

«В 2016 году европейские юристы заключили, что Третий энергопакет не может распространяться на правоотношения, связанные с поставками энергоресурсов из России в ЕС по морю, в частности, по трубопроводам, которые идут или должны пойти по шельфам стран ЕС. И по международным водам тоже», — объяснил Тихоньков.

В самый разгар судебных разбирательств «дочек» «Газпрома» и Еврокомиссии Евросоюз принял решение засекретить эти документы, исключив возможность раскрытия их содержания в международном арбитраже.

«Юристы “Газпрома” спорят с ЕС. Юристы ЕС соглашаются с нашей позицией и письменно уведомляют Европарламент о том, что запрет “Газпрому” и его “дочкам” на одновременную поставку энергоресурсов, в частности газа, и владение энергетической инфраструктурой ЕС является законным», — сказал гость онлайн-эфира.

Кроме того, юридической департамент ЕС дал понять, что Европарламент не может своими директивами повлиять на деятельность российской энергетической компании. По словам Тихонькова, юрисдикция ЕС не распространяется даже на воды, которые входят в исключительную экономическую зону стран-членов ЕС. Именно это и было признано секретными документами.

В середине сентября этого года глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на сессии Европейского парламента заявил, что институты ЕС действительно не имеют права останавливать строительство «Северного потока — 2».

Однако по мнению специального корреспондента ФАН, ЕС будет делать вид, что секретных документов не существует.

«Они рассчитывают на специфику юридического сообщества Европы и США. Несмотря на то, что юристов много, это сообщество крайне закрытое и ограниченное. Все эксперты друг друга знают в сообществе», — сказал гость пресс-конференции.

При этом в затруднительное положение будут поставлены и юристы, которых нанимает «Газпром» для поддержки своей позиции в международных судах.

«Они не могут просто взять принести в суд документы и огласить их. В этом случае они теряют все свои связи, статус. Их будут дискриминировать. Ведь мы ведем речь о секретных документах», — объяснил Тихоньков.

Эксперт подытожил, что повлиять на победу российской стороны в международных судах могут только СМИ. Тихоньков предложил юристам, представляющим «Северный поток — 2» принести на разбирательство публикацию ФАН, как единственного источника засекреченных документов.

«Нужно формировать общественное мнение и прямо говорить о том, что существуют короткие профессиональные связи между теми юристами, которые представляют нас, привлекают стороны для суда, и между судьями. Все там друг друга знают. Нужно об этом говорить. Кроме СМИ никто этим не будет заниматься», — сетует гость эфира.

Ранее в «Патриоте» депутат Государственной думы РФ, зампред Комитета по энергетике Валерий Селезнев рассказал о будущем «Северного потока — 2». По его словам, до окончательного завершения строительства пока далеко, поскольку вокруг него постоянно крутятся интриги.

Европарламент призвал остановить «Северный поток-2» из-за конфликта в Карабахе https://t.co/8gYYm2qxal — Хронографъ (@topstory_su) September 27, 2020

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Поставка газа будет проходить из России через Балтийское море в Германию. Также трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Польши и Дании.