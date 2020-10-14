Население Сирии продолжает протесты против присутствия войск США

Жители сирийского города Аш-Шаддади, что в восточной части Сирии, собрались на протестную акцию против присутствия в регионе американских военных и подконтрольных им курдских боевиков из "Сирийских демократических сил", передает ФАН.

Жители сирийского города Аш-Шаддади, что в восточной части Сирии, собрались на протестную акцию против присутствия в регионе американских военных и подконтрольных им курдских боевиков из "Сирийских демократических сил", передает ФАН.

Участники протеста заблокировали горящими автомобильными покрышками все улицы города. Люди скандируют антиамериканские лозунги, требуя от оккупантов покинуть Сирию, передает SANA.

Боевики "Сирийских демократических сил" (SDF) пытаются разогнать протестующих, отмечает Федеральное агентство новостей.

Протестные акции в восточной части Сирии, где присутствуют американские войска и боевики проамериканской курдской коалиции, проходят с лета 2020 года. Местные жители жалуются на катастрофическое снижение уровня жизни и возмущены насильственной мобилизацией арабской молодежи в ряды SDF.

Американские военные оккупировали крупнейшие месторождения Сирии, прибыв в страну под предлогом борьбы с терроризмом. Незаконно добываемая в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор нефть вывозится на территорию соседнего Ирака.