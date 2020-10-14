Комедийная актриса Кончата Феррелл скончалась в США

Американская актриса Кончата Феррелл скончалась на 78 году жизни после сердечного приступа. Последние месяцы она провела в клинике, передает Deadline.

Американская актриса Кончата Феррелл скончалась на 78 году жизни после сердечного приступа. Последние месяцы она провела в клинике, передает Deadline.

Причиной смерти стали осложнения после остановки сердца. Актрису увезли в больницу с инфекционным заболеванием почек и крови в декабре прошлого года. Затем у нее произошел сердечный приступ.

Известность пришла к Феррелл после роли Берты в сериале "Два с половиной человека". Она дважды стала номинантом на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана. Первую главную роль американка сыграла в фильме "Хартленд". Также актрису можно увидеть в таких картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сеть", "Настоящий роман" и во многих других.