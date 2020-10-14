Гаспарян объяснил, почему ультиматум Тихановской ждет провал

Экс-кандидату в президенты Белоруссии пора трезво взглянуть на вещи, считает публицист.

Бывший кандидат на пост белорусского лидера Светлана Тихановская сообщила, что властям республики необходимо до 25 октября выполнить несколько требований. Среди них — действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объявляет, что покидает пост, насилие в республике прекращается, политзаключенных освобождают.

Светлана Тихановская подчеркнула, если власти не выполнят требования, тогда жители республики «мирно выйдут на улицы с народным ультиматумом», заблокируют дороги, обвалят продажи и перестанут работать.

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян, рассуждая, почему выдвинули именно такие условия, предположил, что таким образом координационный совет отреагировал на встречу президента Александра Лукашенко с экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико в СИЗО КГБ.

«Потому что тем самым власть выбивала очень серьезный аргумент оппозиции о том, что "вот, нас не слушают, с нами не хотят встречаться, наше мнение никого не интересует" и так далее. Единственное, видимо, что пришло на ум госпоже Тихановской, — это объявить ультиматум, который абсолютно чудовищен в своей дикости», — сказал Гаспарян в эфире минского ОНТ .

По его словам, у Светланой Тихановской не получится реализовать ультиматум в связи с отсутствием ресурсов. Также Гаспарян не понял, почему властям Белоруссии необходимо выполнить требования до 25 октября, точнее за 13 дней.

Кроме того призыв не покупать товары и продукты в магазинах, чтобы обвалить экономику, звучит как предложение голодать, считает Гаспарян. По его мнению, немногие белорусы согласятся на подобные условия.

«С таким же успехом она может поставить ультиматум своим сковородкам и кастрюлям. Госпожа Тихановская никак не может понять, что она в этой конструкции уже давным-давно фигура отыгранная. Она все еще почему-то считает, что она кандидат в президенты. Ей давно пора трезво взглянуть на вещи, если этот удивительный человек вообще способен это сделать», — добавил Гаспарян.

Президент Белоруссии заявлял о необходимости диалога в республике, однако под словом «диалог» Лукашенко подразумевал переговоры внутри белорусского общества по изменениям в Конституцию, продолжил Гаспарян.

«Но эти переговоры и так идут безотносительно госпожи Тихановской — она вообще к этому никакого отношения не имеет. Какой смысл вообще с ней о чем-то разговаривать, если эта удивительная женщина говорит о том, что она не политик, а ее цель — провести выборы. Лукашенко же сказал, что выборы будут после того, как будут проголосованы поправки в Конституцию», — добавил публицист.