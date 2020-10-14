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18:39   14 Октября 2020
Россия

Гаспарян объяснил, почему ультиматум Тихановской ждет провал

Гаспарян объяснил, почему ультиматум Тихановской ждет провал

Бывший кандидат на пост белорусского лидера Светлана Тихановская сообщила, что властям республики необходимо до 25 октября выполнить несколько требований. Среди них — действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объявляет, что покидает пост, насилие в республике прекращается, политзаключенных освобождают.

Светлана Тихановская подчеркнула, если власти не выполнят требования, тогда жители республики «мирно выйдут на улицы с народным ультиматумом», заблокируют дороги, обвалят продажи и перестанут работать.

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян, рассуждая, почему выдвинули именно такие условия, предположил, что таким образом координационный совет отреагировал на встречу президента Александра Лукашенко с экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико в СИЗО КГБ.

«Потому что тем самым власть выбивала очень серьезный аргумент оппозиции о том, что "вот, нас не слушают, с нами не хотят встречаться, наше мнение никого не интересует" и так далее. Единственное, видимо, что пришло на ум госпоже Тихановской, — это объявить ультиматум, который абсолютно чудовищен в своей дикости», — сказал Гаспарян в эфире минского ОНТ .

Гаспарян объяснил, почему ультиматум Тихановской ждет провал

По его словам, у Светланой Тихановской не получится реализовать ультиматум в связи с отсутствием ресурсов. Также Гаспарян не понял, почему властям Белоруссии необходимо выполнить требования до 25 октября, точнее за 13 дней.

Кроме того призыв не покупать товары и продукты в магазинах, чтобы обвалить экономику, звучит как предложение голодать, считает Гаспарян. По его мнению, немногие белорусы согласятся на подобные условия.

«С таким же успехом она может поставить ультиматум своим сковородкам и кастрюлям. Госпожа Тихановская никак не может понять, что она в этой конструкции уже давным-давно фигура отыгранная. Она все еще почему-то считает, что она кандидат в президенты. Ей давно пора трезво взглянуть на вещи, если этот удивительный человек вообще способен это сделать», — добавил Гаспарян.

Президент Белоруссии заявлял о необходимости диалога в республике, однако под словом «диалог» Лукашенко подразумевал переговоры внутри белорусского общества по изменениям в Конституцию, продолжил Гаспарян.

«Но эти переговоры и так идут безотносительно госпожи Тихановской — она вообще к этому никакого отношения не имеет. Какой смысл вообще с ней о чем-то разговаривать, если эта удивительная женщина говорит о том, что она не политик, а ее цель — провести выборы. Лукашенко же сказал, что выборы будут после того, как будут проголосованы поправки в Конституцию», — добавил публицист.

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#россия #общество #гаспарян #тихановская

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