Рар: Россия не будет терпеть монополию Запада на «правильную мораль»

Россия продолжит успешно влиять на облик Европы в ХХI веке, но она больше не станет мириться с надменностью и поучениями Запада в свой адрес.

Россия продолжит успешно влиять на облик Европы в ХХI веке, но она больше не станет мириться с надменностью и поучениями Запада в свой адрес.

Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог из Германии Александр Рар, комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Москва может прекратить диалог с Евросоюзом.

По словам немецкого политолога, это заявление Лаврова означает, что больше Москва не согласна терпеть монополию Запада на обладание «правильной моралью».

«В Германии и на Западе махнули рукой: мол, нам не нужна Россия. Проблемы в мире решаем силами Евросоюза в связки с США. Россия только мешает, к ней, мол, доверие давно пропало и кроме того она слабая. С ней считаться не надо, — пишет Александр Рар. — Вот об этом хамстве Лавров и говорил».

Даже в Соединенных Штатах Америки, отмечает политолог, осознают, что мир стал многополярным. Вашингтон бодается с Китаем и с Россией. А Евросоюз до сих пор этого не понимает и продолжает жить по принципу «чего быть не должно, того быть не может».

Такая позиция европейских политиков будет вести лишь к нарастанию конфронтации.

«На Западе то и дело слышно: авторитаризм в восточной Европе обречен, во всех постсоветских странах растет поколение, которое ориентировано на западные, а не традиционные ценности. Запад настойчиво будет поддерживать белорусское гражданское общество», — считает Рар.

Также политолог напомнил слова ученого Доминика Ливена, который на валдайской конференции выступал следующим после Сергея Лаврова. Ученый, в частности, рассказал, что на протяжении последних 200 лет модернизация мира шла от англосаксов, которые продвигали на восток свою цивилизацию, технологии и рынки.

Однако теперь этот процесс обернулся в другую сторону, убежден Александр Рар. Теперь Китай с востока на запад будет просвещать и модернизировать мир. И Россия, судя по заявлению Сергея Лаврова, этот момент чутко уловила.

«Она (Россия) тактически будет с Китаем, дружить с ним против Запада, и этим самым оберегать себя от вечных нападок от Запада», — считает политолог.

При этом он уверен, что Россия в XXI веке продолжит успешно оказывать влияние на облик Европы, и в конце концов в Евросоюзе появятся политические силы, которые поставят на Россию в борьбе цивилизаций.