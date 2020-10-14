Политолог: амбиции Польши по «Северному потоку—2» превышают ее возможности

Россия способна отстаивать интересы и энергетическую безопасность через правовые интересы не только на территории Евросоюза, но и в мире, считает политолог Наталья Пискунова

Россия способна отстаивать интересы и энергетическую безопасность через правовые интересы не только на территории Евросоюза, но и в мире. Подобный опыт уже есть. Так доцент МГУ, политолог Наталья Пискунова прокомментировала действия Польши по отношению к российскому газопроводу «Северный поток—2».

Политический компонент есть в любом международном судебном разбирательстве, считает эксперт. По ее словам, в сложившейся ситуации мы видим двустороннюю российско-польскую повестка, а также признаки блокового противостояния по линии Россия — Европейский союз.

«Это единая проблематика мягкой безопасности. Отношения между Россией и Польшей были специфическими последние 800 лет. Это традиционные конфликтные отношения. Важно не объединять двусторонний сюжет»,— считает Пискунова.

В последние 20 лет существует практика переноса политических конфликтов между Россией и Евросоюзом на экономическую повестку, говорит политолог. Также наблюдается привлечение правового компонента для решения определенных геополитических задач как Евросоюза, так и Польши.

«Все что происходит в коммерческих судах, тот же Стокгольмских арбитраж, все это хорошо ложится на стратегию национальной безопасности, внешней политики и внешнеэкономической деятельности Польши и других относительно новых государств в составе Европейского союза. У России есть практика отстаивания своих интересов и энергетической, экономической безопасности через правовые интересы не только на территории Евросоюза, но и в мире», — объяснила политолог.

По словам эксперта, ЕС — региональная структура и все, что там происходит, носит региональный характер. Кроме нее существует ООН со своим международным судом. При этом обращение Польши в ООН не зафиксировано до сих пор, подчеркивает Пискунова. Это говорит об отсутствии политической воли и задачи выносить противостояние «Северному потоку — 2» в высшие инстанции.

Польша может изъять выписанный «Газпрому» штраф, но не будет этого делать, так как не хочет терять репутацию перед Евросоюзом, считает гость эфира.

«Это будет считаться воровством. Они потеряют очки имиджа перед ЕС. На территории ЕС очень разные отношения к России. На территории ЕС очень разные отношения к России, много граждан, групп, и государств позитивно относятся к РФ, и сдержанно относятся к польской политике. есть противоречие между Польшей и Норвегией. Амбиции Польши превышают их возможности. Они могут конечно могут украсть любые суммы, но тогда им придется выстраивать отношение с ЕС», — резюмировала Пискунова.

Ранее польский антимонопольный орган UOKiK решил оштрафовать пятерых партнеров российской компании «Газпром» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около 60 миллионов долларов. Причина заключается в том, что при строительстве газопровода не было зарезервировано половины мощности трубы для сторонних поставщиков. Сам «Газпром» также оштрафован на 7,6 миллиарда.

Газпром» намерен обжаловать решение польского регулятора о штрафе, поскольку оно «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства». В компании подчеркнули, что размер санкции говорит о желании любыми способами помешать завершению строительства трубопровода.

В августе 2020 года UOK уже штрафовал «Газпром» на 57 миллионов долларов. Тогда причиной послужил отказ компании сотрудничать в расследовании по строительству СП-2. В Польше обратили внимание, что объединение нескольких независимых предприятий для финансирования газопровода не должно было происходить без одобрения регулятора. Вместе с российской компанией под санкции попали нидерландские Shell, Uniper, Wintershall и OMV, а также швейцарская Engie Energy.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.