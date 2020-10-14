Настоящий «православный Дом-2». Как Потеряевка снова обрела веру на Алтае

Корреспондент «Политики Сегодня» побывал в алтайской глубинке, где до сих пор сохранился старинный уклад жизни простого крестьянина.

Полвека назад алтайская Потеряевка пропала с географической карты, а с закрытием школы уехали и последние жители. Но в 90-е, когда многие малые поселения России массово расселялись и исчезали, деревня воскресла.

Теперь здесь живет настоящая русская православная община с самым медийным православным проповедником России, который каждый день возносит молитвы за Путина, Эрдогана и Трампа.

Правила и устав

Жизнь в Потеряевке чем-то напоминает монастырскую. Местные чтут библейский устав, официально закрепленный в министерстве юстиции Алтайского края. В документе перечислены 40 правил, среди них – не воровать, не пить, не ругаться матом, не курить. Облачение местных жителей соответствует консервативным традициям: женщины и девочки носят платки и длинные юбки, а мужчины — бороды, косоворотки, пояски. О том, что на дворе ХХI век напоминают лишь редкие бейсболки и кроссовки.

«Охранять не только свое. Каждый чужой появившийся да насторожит, спроси кто, к кому. Деревня, как одна семья. Увидел ли отказавшуюся скотину, сообщи хозяину», - гласит 26 правило из устава жителей поселка Потеряевка.

Каждый житель заранее подписывает бумагу о том, что обязуется выполнять правила. В противном случае он должен будет покинуть деревню. За порядком следит староста. Он организует собрание, на котором решается судьба нарушителя.

В местном храме тоже действуют нехарактерное для современности правило — никакой торговли. Канон требует от мужчин стоять отдельно от женщин на богослужении — справа от алтаря. Соблюдаются все посты, крестят только полным троекратным погружением с длительной подготовкой перед оным. Строго выполняются все 719 правил Вселенских соборов.

«Крещению всегда предшествовало ознакомление с верой. Этот период оглашения продолжал­ся от трех до пяти лет», - рассказывает проповедник и блогер Игнатий Лапкин.

Строгий устав отсеивает неблагонадежных «мигрантов». За первые годы существования возрожденной общины из 1500 человек в общину приняли не более десяти желающих.

Как начиналось

Сегодня в деревне живут не более 30 человек. Когда на на свою малую родину возвращались первые поселенцы — проповедник Игнатий Тихонович и его брат-священник Иоаким Лапкин — пришлось начинать буквально с нуля. От всей деревни на тот момент сохранились только кирпичные стены бывшего клуба — все дома строили заново из самана. Так на Алтае называют кирпич из глины.

Братья купили корову и других сельских животных, обзавелись хозяйством, восстановили статус поселка. Ныне в Потеряевке действует церковь, школа, фельдшерский пункт, построено 16 домов, 12 бань, 12 колодцев, подведено электричество. Появились даже довольно состоятельные посельчане, живущие исключительно своим хозяйством.

Будущее поселка

Сегодня Потеряевка идет курсом на омоложение, тут обосновываются дети первых поселенцев. Местные жители уверены, что у деревни есть будущее.

«Молодые приезжают. Один сын у меня приехал - будет жить, второй, скорее всего, тоже. Сейчас учится в университете в Барнауле. Я думаю они сделают что-то с нашей подсказкой», - сообщил староста Игорь Барабаш.

«Самый медийный православный проповедник России»

Почетный гражданин Потеряевки Игнатий Лапкин, как он сам себя называет “ИгЛа”, был первым, кто создал аудиоверсию запрещенного в СССР произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицина. Он дважды был в заключении за критику советской власти и религиозную деятельность, издал десятки книг, преодолел путь от Владивостока до Лиссабона с миссионерской целью и заслужил у верующих репутацию одного из самых медийных православных проповедников России.

81-летний Лапкин с энергией, которой могут позавидовать многие молодые люди, ведет YouTube-канал «Во Свете Библии. ...открытым оком». Количество просмотров — свыше 55 миллионов, аудитория — 56 тысяч подписчиков, роликов — более 20 тысяч.

Несмотря на преклонный возраст, проповедник присутствует в большинстве соцсетей, ведет сайт и форум, практикует вероучения даже через Skype.

Далеко не все из подписчиков канала являются православными и верующими. Атеисты и агностики смотрят Лапкина из-за его чувства юмора и критического отношения к правительству и руководству РПЦ. Многие сравнивают его контент с реалити-шоу, иронично называя происходящее «православным Домом-2».

Особый интерес аудитории вызывает ежедневная молитва Лапкина за мировых лидеров.

«Господи, сохрани от покушений Владимира Путина, Эрдогана и Дональда Трампа», — вещает проповедник в своем канале на YouTube.

Критика проповедника

Игнатия Тихоновича часто критикуют, обвиняют в сектантстве из-за жестких правил и специфического образа жизни. Делают это и известные священники, например иерей Георгий Максимов. Но большинство относятся к проповеднику положительно. Вот что говорит про него глава Алтайской митрополии местной «Комсомольской правде»:

«Он ревностный православный христианин, исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено» — защищает от нападок коллегу Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

А вот что говорит диакон и писатель Андрей Кураев:

Аскетичное мировоззрение довело Лапкина до конфликта с государством. В Потеряевке десятилетиями работал детский лагерь, однако после серии проверок Роспотребнадзор решил, что условия проживания юных гостей чересчур спартанские. Проповеднику пришлось закрыть лагерь. Теперь он берет детей на лето «просто погостить». Впрочем, ревностный верующий не сдается и осваивает новые интернет-сервисы, чтобы донести до людей свою правду. А люди тем временем едут в Потеряевку, чтобы обрести себя.