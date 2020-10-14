США попросили участников конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Армении и Азербайджану необходимо придерживаться режима прекращения огня, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом пишет ТАСС.

Армении и Азербайджану необходимо придерживаться режима прекращения огня, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом пишет ТАСС.

Американская сторона обратилась к странам-участникам конфликта в Нагорно-Карабахской Республике. Оба государства должны соблюдать перемирие, заявил госсекретарь США.

Армения и Азербайджан провели переговоры по нагорнокарабахскому конфликту в Москве. Посредником стал министр иностранных дел России Сергей Лавров.