17:54 14 Октября 2020Армия
США попросили участников конфликта в Карабахе соблюдать перемирие
Армении и Азербайджану необходимо придерживаться режима прекращения огня, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом пишет ТАСС.
Армении и Азербайджану необходимо придерживаться режима прекращения огня, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом пишет ТАСС.
Американская сторона обратилась к странам-участникам конфликта в Нагорно-Карабахской Республике. Оба государства должны соблюдать перемирие, заявил госсекретарь США.
Армения и Азербайджан провели переговоры по нагорнокарабахскому конфликту в Москве. Посредником стал министр иностранных дел России Сергей Лавров.