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17:41   14 Октября 2020
Общество

Политолог раскрыл временное место жительства Навального

Политолог раскрыл временное место жительства Навального

После продолжительного лечения в немецкой клинике "Шарите" блогер Алексей Навальный живет недалеко от границы между Германией и Швейцарией. Об этом сообщил известный политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале.

Блогер Алексей Навальный снимает дом в городе Ибах на юге Германии в горном массиве Шварцвальд. Политолог Александр Сосновский отметил, что место является труднодоступным и хорошо охраняется, в связи с чем и стоимость аренды весьма высока.

После своего заявления политолог ожидает, что информация о местоположении блогера будет опровергнута им самим или его приспешниками, сообщает mk.ru.

Навальные и его "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России) на протяжении почти десяти лет ведут свою деятельность в России. Несмотря на суды и негативное отношение со стороны российского общества они всегда находили финансирование. Среди меценатов Навального большое количестве скандальных и неоднозначных личностей.

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#навальный #лечение #финансы #фбк

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