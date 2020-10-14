Шарий раскрыл схему «неполного обмана» украинцев с поставками газа из РФ

Украина продолжает пользоваться российским газом, а чтобы избежать обвинений в сотрудничестве с «агрессором», там изобрели схему «неполного обмана», по которой газ перестает быть полностью российским после смешивания с другим газом.

Украина продолжает пользоваться российским газом, а чтобы избежать обвинений в сотрудничестве с «агрессором», там изобрели схему «неполного обмана». То есть к российскому газу, идущему на Украину по реверсу, подмешивается капелька какого-то другого газа, после чего, весь газ формально перестает быть полностью российским.

Об этой схеме украинских властей рассказал видеоблогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. По словам блогера, суть «неполного обмана» ему объяснил один из бывших украинских профильных министров.

«Как с газом происходит? Мне объясняли. Я сказал одному из бывших министров, что это полный обман. Он говорит: нет. Чтобы избежать полного обмана, они делают примесь к нему, — сообщил Шарий. — У них есть какой-то газ, и они его капают. И говорят: смотрите, на миллион кубометров (российского газа) мы капнули один метр кубический (другого газа)».

Таким образом газ перестает быть полностью российским. и Украина без каких-либо сомнений покупает его у европейских посредников. Но в любом случае, газ, которым пользуется Украина остается российским, подчеркнул эксперт. В Киеве все это понимают, и это никого не смущает. Просто таким формальным способом власти снимают с себя обвинения в сотрудничестве с Россией, которую Киев по-прежнему на официальном уровне называет «страной-агрессором». При этом посредники получают возможность заработать на таких непрямых поставках газа миллиарды долларов.

Кроме того, добавил эксперт, весь товарооборот между Евросоюзом и Украиной выстроен таким образом, чтобы дать европейцам возможность нажиться на украинцах.

Украина, по словам Шария, поставляет Евросоюзу сырье для многих продовольственных производств. Но при покупке готовой продукции практически невозможно узнать, что при ее изготовлении использовалось украинское сырье.

«Так, украинская томатная паста поставляется в Италию, где из нее делают соусы и другую продукцию. После этого итальянцы продают Украине «итальянские» кетчупы без указания, что они сделаны из украинских томатов, и с огромной наценкой за «европейский» бренд», — объяснил видеобологер.

Об этих схемах Анатолий Шарий рассказал в эфире украинского телеканала «112», иронично назвав фокусниками тех, кто их организовывает.

По его словам, такую же модель Киев может использовать в недалеком будущем, наладив поставки российской вакцины от коронавируса. В Европе российскую вакцину будут переливать во флакончики Paco Rabanne, а потом продавать Украине с колоссальной наценкой. А ведь, если бы Киев приобрел вакцину напрямую у России, она обошлась бы простым украинцам в разы дешевле, заключил Анатолий Шарий.