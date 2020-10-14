Действующий глава Таджикистана Рахмон победил на президентских выборах

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства, набрав 90,92% голосов, сообщает государственное информационное агентство "Ховар".

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства, набрав 90,92% голосов, сообщает государственное информационное агентство "Ховар".

Голосование прошло 11 октября. Центризбирком опубликовал документ, согласно которому выборы признаны состоявшимися, а Рахмон набрал 3 853 987 голосов. Ведомство распорядилось выдать главе государства удостоверение президента Таджикистана.

ЦИК предоставил информацию, согласно которой проголосовать сходили 4 238 839 избирателей, а явка составила 85,44%.

Избранный президент сможет вступить в должность после присяги на совместном заседании обеих палат парламента. Дату церемонии назначит законодательный орган.