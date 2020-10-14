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17:35   14 Октября 2020
Политика

Действующий глава Таджикистана Рахмон победил на президентских выборах

Действующий глава Таджикистана Рахмон победил на президентских выборах

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства, набрав 90,92% голосов, сообщает государственное информационное агентство "Ховар". 

Голосование прошло 11 октября. Центризбирком опубликовал документ, согласно которому выборы признаны состоявшимися, а Рахмон набрал 3 853 987 голосов. Ведомство распорядилось выдать главе государства удостоверение президента Таджикистана.

ЦИК предоставил информацию, согласно которой проголосовать сходили 4 238 839 избирателей, а явка составила 85,44%.

Избранный президент сможет вступить в должность после присяги на совместном заседании обеих палат парламента. Дату церемонии назначит законодательный орган.

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#выборы #таджикистан #эмомали рахмон

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