Депутат Госдумы рассказал о дальнейшей судьбе «Северного потока — 2»

Российский «Газпром» может вскоре потерять много денег из-за Польши.

Трубоукладчик «Академик Черский», который принимал участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», занял позицию напротив Куршской косы в Балтийском море. Сейчас рядом с судном также находится корабль снабжения Finval, зарегистрированный на «Газпромбанк лизинг».

Все эти факторы говорят о том, что строительство трубопровода может скоро возобновиться. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы РФ, зампред Комитета по энергетике Валерий Селезнев объяснил, что до окончательного завершения «Северного потока — 2» пока далеко.

«Вокруг российского газопровода постоянно крутятся какие-то интриги. Они начались не сегодня, а с момента зарождения проекта. На одно из первых мест здесь выступает Польша с их антимонопольным органом. Они еще в 2015 году выразили свою неодобрительную позицию по отношению к нашему трубопроводу. Сейчас они пытаются сделать заключительный аккорд. Они уже приняли серьезные меры», — заявил парламентарий.

Речь идет о штрафе от Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши в адрес «Газпрома». 7 октября 2020 года служба оштрафовала российскую компанию на 7,6 миллиарда долларов. Глава регулятора Томаш Хрустный объяснил, что компания вместе с европейскими партнерами создала совместное предприятие для завершения постройки газопровода «Северный поток — 2», но не согласовала этот шаг с Варшавой.

Это уже не первый штраф, с помощью которого Польша хочет приостановить строительство «Северного потока — 2». Селезнев объяснил такое упорство тем, что европейская страна не может проводить полностью самостоятельную политику на мировой арене из-за своих скромных размеров, поэтому вынуждена взаимодействовать со странами, определяющими мировую повестку.

С Москвой у Варшавы и вовсе давние разногласия, уверен депутат Госдумы:

«Польша должна находить свое место в этой повестке. Но другой вопрос, почему она сегодня ориентируется именно на США и лоббирует их интересы. Видимо Вашингтон предлагает Варшаве какие-то определенные условия в части энергетики. Я не думаю, что в этом конфликте Польша останется без энергоресурсов».

Вашингтон назначил Польшу «европейским регулятором», полагает спикер. После этого Варшава добросовестно играет эту роль и заявляет, что борется за конкуренцию в Европе. Если несколько других крупных стран Европейского Союза поддержат решение UOKiK, то завершение «Северного потока — 2» окажется под угрозой, посетовал Селезнев:

«Сейчас решение о штрафе находится пока в первой инстанции. Мы [Россия], конечно же, будем его оспаривать. В случае, если штраф пройдет все остальные инстанции, то России придется платить. Я сомневаюсь, что Москва добровольно отдаст около восьми миллиардов долларов, но у нас есть европейские активы, в том числе и в Польше. Варшава может просто обращать взыскания на имущество "Газпрома"».

В заключение специалист сказал, что позиция России по газопроводу «Северный поток — 2» уже не предполагает дальнейших переговоров с Европой. Селезнев заверил, что лучшим выходом для Москвы будет проявить настойчивость и выдвинуть ответные меры против польского антимонопольного регулятора.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.

Первые санкции со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» были введены в 2019 году. Тогда ограничения официально прописали в Оборонном бюджете США на 2020 год. 15 июля госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми мерами против газопровода. Политик подчеркнул, что все компании-участники, заинтересованные в продолжении строительства СП-2 подпадут под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) от 2017 года.