Парламентарии Кипра требуют отставки коррумпированного спикера

Впервые в истории Кипра депутаты парламента устроили забастовку. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые в истории Кипра депутаты парламента устроили забастовку. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты кипрского парламента подозревают своего спикера в причастности к коррупции. В связи с этим парламентарии бастуют и требуют отставки коррупционера. По словам одного из депутатов, кипрское общество имеет полное право "плевать на них". Такой политический кризис является неожиданностью для Кипра.

Глава парламента Димитрис Силлурис накануне стал фигурантом репортажа катарского телеканала о нарушениях. Позднее Силлурис сообщил, что с 19 октября приостановит работу в парламенте.