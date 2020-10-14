Россияне не спешат покупать iPhone 12

Большинство россиян (78%) не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода, показал опрос «Сбербанка страхования» и «Рамблера».

Большинство россиян (78%) не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода, показал опрос «Сбербанка страхования» и «Рамблера». Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе кредитной организации

Накануне компания Apple представила новые модели смартфона iPhone с поддержкой сети связи 5G. Линейка состоит из моделей iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Смартфоны обладают OLED-дисплеем и новой сверхпрочной защитой стекла Ceramic Shield.

Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12 (около 100 тысяч рублей), лучше отложить в сбережения, считают 45% опрошенных. Около трети респондентов (29%) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие. Обновить гардероб предпочитают 10% россиян, а 7% хотели бы направить эту сумму на обучение, развлечения и занятия спортом.

В исследовании участвовали более восьми тысяч респондентов. Как выяснилось, большинство россиян принципе не склонны покупать новые модели смартфонов сразу после их выхода. При этом 50% опрошенных меняют гаджет лишь после того, как он перестает работать, 24% — покупает смартфоны раз в 3–5 лет, 23% — раз в 2–3 года, а 3% — не реже раза в год.

При этом примерно по 36% респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей или 10–20 тысяч рублей в год соответственно, а 13% — 20–30 тысяч рублей в год. Еще 8% готовы потратить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в год.

Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить л2% россиян.

По данным «Сбербанк страхования», россияне чаще всего страхуют смартфоны Honor. По итогам девяти месяцев текущего года на этот бренд пришлось 35% от общего объема застрахованных смартфонов. Вторым стал Samsung 22% полисов), третьим — Xiaomi (21%).

В России предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 21 октября. Забронировать iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max россияне смогут 6 ноября. iPhone 12 mini и iPhone 12 будут доступны в белом, черном, красном, зеленом и синем цветах. Варианты оперативной памяти останутся прежними: от 64 Гб до 256 Гб. Стоимость моделей составит 69,9 тысяч и 79,9 тысяч соответственно за 64Гб памяти.

В свою очередь, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут стоить от 99,9 и 109,9 тысяч рублей. Объем памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Смартфоны достыпны в черном, золотом, синем и серебристом цветах.

Phone 12 получил двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max обладает еще одной для телефотосъемки.