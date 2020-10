Юрист рассказала об отношении международных судов к России

Проблемы проигрышей РФ в ЕСПЧ заключаются в пробелах в российском законодательстве, не исключила Савина.

Управляющий партнер юридической фирмы Parallel legal consulting Ольга Савина рассказала, как международные суды относятся к российским компаниям.

Савина, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», напомнила о последнем деле банкира Сергея Пугачева, в котором Россия отстояла интересы. По ее словам, международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю «Межпромбанка» Пугачеву в компенсации $14,5 млрд.

После Минюст признал, что Пугачев не является иностранным инвестором и у него нет права на рассмотрение данного спора в международном арбитраже. Так РФ отстояла деньги.

Если говорить о деле компании «Юкос», тогда можно подумать, что диалог РФ с международными судами складывается не очень хорошо, продолжила Ольга Савина.

Ольга Савина считает, что при структурировании сделки не хватает юридического подхода, поэтому Россия уязвима.

Проблема проигрышей РФ в Европейском суде по правам человека заключается в пробелах в российском законодательстве, не исключила юрист.

Рассуждая о защите национального языка в других странах, юрист отметила, что сначала необходимо изучить, в чем именно было нарушение.

