Юрист рассказала об отношении международных судов к России

Проблемы проигрышей РФ в ЕСПЧ заключаются в пробелах в российском законодательстве, не исключила Савина.

Управляющий партнер юридической фирмы Parallel legal consulting Ольга Савина рассказала, как международные суды относятся к российским компаниям.

«Касаемо положения России и отношения к России в международных судах, на мой взгляд, то, с чем мы сталкиваемся, нет никакой негативной позиции. Стабильно к России отношение вполне на нормальном, законном уровне», — начала юрист.

Савина, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», напомнила о последнем деле банкира Сергея Пугачева, в котором Россия отстояла интересы. По ее словам, международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю «Межпромбанка» Пугачеву в компенсации $14,5 млрд.

После Минюст признал, что Пугачев не является иностранным инвестором и у него нет права на рассмотрение данного спора в международном арбитраже. Так РФ отстояла деньги.

«Это, на мой взгляд, интересное дело, которое наглядно показывает отношение к нашей стране», — отметила юрист.

Если говорить о деле компании «Юкос», тогда можно подумать, что диалог РФ с международными судами складывается не очень хорошо, продолжила Ольга Савина.

«Мы проигрываем иностранным инвесторам. Исключительно на той позиции, что, когда начинаем вести бизнес, мы не задумываемся о том, что мы можем в арбитраже столкнуться с проблемами. К сожалению, мерами, которые необходимо сделать при сделке, мы немножко пренебрегаем. Чем, собственно говоря, не пренебрегают иностранные инвесторы», — разъяснила юрист.

Ольга Савина считает, что при структурировании сделки не хватает юридического подхода, поэтому Россия уязвима.

«Если юристы Газпрома проигрывают дела, то при том подходе и штате юридического департамента Газпрома, так дела проигрывать, как минимум не нужно», — добавила она.

Проблема проигрышей РФ в Европейском суде по правам человека заключается в пробелах в российском законодательстве, не исключила юрист.

«Я не могу так сильно комментировать дела ЕСПЧ, потому что сейчас их очень мало, но в общей тенденции мы не имеем правильного положения», — считает Савина.

Рассуждая о защите национального языка в других странах, юрист отметила, что сначала необходимо изучить, в чем именно было нарушение.

«Здесь больше политики, чем действия закона. Не было достаточно весомых оснований, что ослабило позицию. Все дела в ЕСПЧ носят политический характер. Все зависит от политической воли и большого политического желания», — завершила Савина.