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16:56   14 Октября 2020
Политика

Познер объяснил, для чего США используют Навального

Познер объяснил, для чего США используют Навального

Телеведущий Владимир Познер объяснил, с какой целью Соединенные Штаты используют блогера Алексея Навального. Соответствующий пост появился на его официальном сайте "Познер Online".

По мнению российского журналиста, Вашингтон использует Навального в качестве повода, чтобы "ущипнуть" Россию санкциями. Блогера же Познер назвал марионеткой в руках американского истеблишмента. Все страны западной Европы, уверен ведущий, подчиняются желаниям США.

"Ни у одной западноевропейской страны нет "своей" политики в отношении России", — подчеркнул Познер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отказе ФРГ вместе расследовать дело Навального, сообщает телеканал "360".

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#сша #навальный #познер

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