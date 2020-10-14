Познер объяснил, для чего США используют Навального

Телеведущий Владимир Познер объяснил, с какой целью Соединенные Штаты используют блогера Алексея Навального. Соответствующий пост появился на его официальном сайте "Познер Online".

Телеведущий Владимир Познер объяснил, с какой целью Соединенные Штаты используют блогера Алексея Навального. Соответствующий пост появился на его официальном сайте "Познер Online".

По мнению российского журналиста, Вашингтон использует Навального в качестве повода, чтобы "ущипнуть" Россию санкциями. Блогера же Познер назвал марионеткой в руках американского истеблишмента. Все страны западной Европы, уверен ведущий, подчиняются желаниям США.

"Ни у одной западноевропейской страны нет "своей" политики в отношении России", — подчеркнул Познер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отказе ФРГ вместе расследовать дело Навального, сообщает телеканал "360".