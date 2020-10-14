Куба и Сирия обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Глава министерства здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Геббаш провел встречу с послом Кубы в Дамаске Мигелем Пуэрто Браги. Стороны обсудили сотрудничество в области медицины, а также ситуацию с COVID-19, пишет новостное агентство SANA.

Глава министерства здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Геббаш провел встречу с послом Кубы в Дамаске Мигелем Пуэрто Браги. Стороны обсудили сотрудничество в области медицины, а также ситуацию с COVID-19, пишет новостное агентство SANA.

Сирия и Куба намерены развернуть совместное производство медицинских препаратов и товаров медицинского назначения. По оценке ВОЗ, система здравоохранения Сирии серьезно пострадала за годы вооруженного конфликта в этой ближневосточной стране. Свою лепту внесли и санкции Запада в отношении Дамаска, передает Федеральное агентство новостей.

Миллионы сирийских граждан не имеют доступа к лекарствам и вакцинам, закупать медикаменты за границей Дамаск также не может из-за санкций США.

Пострадавшая от санкций США Куба сумела сохранить свою систему здравоохранения, поэтому у Гаваны есть возможность помочь Сирии лекарствами собственного производства.

Вашингтон пытается саботировать восстановление Сирии, пока у власти остается легитимное правительство во главе с президентом Башаром Асадом. В начале периода пандемии коронавируса наладить производство необходимых лекарств Дамаску помогла Россия. Однако поставки медикаментов очень ограничены.