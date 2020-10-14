Киссинджер дал совет по борьбе против Китая

США и Китай должны разработать новые правила взаимодействия, чтобы "установить пределы, дальше которых угрозы не пойдут", заявил бывший секретарь США Генри Киссинджер. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

США и Китай должны разработать новые правила взаимодействия, чтобы "установить пределы, дальше которых угрозы не пойдут", заявил бывший секретарь США Генри Киссинджер. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

ФАН отмечает, что США уже проделывали подобный трюк с СССР в конце 60-х годов XX века во время политики разрядки и сближения Вашингтона с Пекином против Москвы.

Авторы материала подчеркивают, что концепция Киссинджера предполагает разрыв союза России и КНР, чтобы не позволить "желтой опасности" усилиться. РФ не разделяет такой подход, иначе может все потерять, в том числе и существование в виде субъекта мировой истории.