Навальный рассказал, кто оплатил его перелет и лечение в Charite

Российский блогер Алексей Навальный раскрыл имена тех, кто оплатил его лечение в берлинской клинике Charite. Об этом он пишет в своем Instagram.

Российский блогер Алексей Навальный раскрыл имена тех, кто оплатил его лечение в берлинской клинике Charite. Об этом он пишет в своем Instagram.

Немецкая клиника выставила счет главе ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному. Траты на лечение блогера от "отравления" составили почти 50 тыс. евро. Предприниматель Борис Зимин заплатил 79 тыс. евро за транспортировку Навального из Омска в Берлин. Евгений Чичваркин, Сергей Алексашенко и Роман Иванов совместно оплатили его счет в Charite.

Кроме этих расходов спонсорам Навального необходимо будет потратиться на восстановительный процесс, который, по его словам, проходит хорошо. Однако сумма грядущих расходов пока неизвестна, сообщил Навальный.

Взаимоотношения Навального и спонсоров его фонда стали напряженными. Одним из покровителей блогера стал Михаил Ходорковский, который позднее отказался рассматривать Навального как альтернативу для России, пишет ФАН.