Названы причины хранения сбережений наличными в России

Наличные сбережения набирают обороты на фоне текущей кризисной обстановки. Причины такого развития событий начальник Центра разработки стратегий "Газпромбанка" Егор Сусин объяснил в разговоре со СМИ.

Наличные сбережения набирают обороты на фоне текущей кризисной обстановки. Причины такого развития событий начальник Центра разработки стратегий "Газпромбанка" Егор Сусин объяснил в разговоре со СМИ.

Перевод сбережений в наличность является последствием коронавирусного кризиса не только в России, но и в ряде других стран. Объем наличных на руках у россиян возрос на 25% за последний год.

Сдвигу сбережений населения в сторону более ликвидных и вместе с тем менее доходных инструментов способствовали несколько конкретных факторов. Среди них рост "серой" экономики, увеличение наличных расчетов и зарплат "в конвертах", а также снижение ставок по депозитам.

Резкое ослабление курса рубля в сентябре последовало за покупкой валюты нерезидентами, считает Сусин. Называя российскую валюту недооцененной, он тем не менее смотрит на ее будущее позитивно, предрекая скорое укрепление вследствие сезонных факторов.