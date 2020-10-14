Ученые Крыма предложили новый источник питьевой воды для Симферополя

Проблему снабжения питьевой водой жителей крымской столицы – города Симферополя – можно решить путем очистки воды из реки Салгир.

Проблему снабжения питьевой водой жителей крымской столицы – города Симферополя – можно решить путем очистки воды из реки Салгир.

Об этом в среду пишет Информационная платформа «Крым Press», приводя мнение ученых из Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета. Ученые уверены, что современные методы очистки воды помогут решить вопрос снабжения Симферополя пресной водой.

«В лаборатории химии и технологии воды на нашей кафедре мы проводили опыты по очистке воды из Салгира. Методы, которые мы для этого применяли, известны и приводятся в учебниках по водоснабжению. Отличия в технологических процессах зависят только от химического и бактериологического состава воды», — говорит, в частности, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники профессор Илья Николаенко.

По его словам, сотрудники Академии строительства и архитектуры КФУ в тестовом режиме провели очистку салгирской воды, доказав тем самым, что есть принципиальная возможность достигнуть тех качеств питьевой воды, которые соответствуют требованиям СанПиНа.

Собирать воду из реки Салгир в Межгорном водохранилище, по словам профессора, ученые КФУ имени Вернадского предлагали еще в 2017 и 2018 годах.

При этом Николаенко напомнил, что днепровская вода, подававшаяся в Крым по перекрытому сейчас Украиной Северо-Крымскому каналу, была гораздо более грязной, чем вода в Салгире.

И сейчас водой из Днепра пользуются две тети украинского населения, в том числе жители городов-миллиоников. Также днепровскую воду использует большая часть украинских химических и металлургических производств.

«Вся система поверхностного водоснабжения из рек заключается в том, что город выше по течению берет воду на очистку и сбрасывает ниже по течению. И так происходит много раз, в зависимости от количества городов и промышленных предприятий», — объяснил ученый.

В реку Салгир, добавил Николаенко, стекаются все талые и дождевые воды водосборного бассейна. Это миллионы кубометров пресной воды, которые способны решить проблемы водоснабжения Симферополя в самое ближайшее время.

Напомним, проблемы с пресной водой полуостров Крым начал испытывать после того, как Украина в 2014 году в одностороннем порядке перекрыла построенный еще в советское время Северо-Крымский канал. Такое решение украинские власти приняли, желая отомстить крымчанам, которые воспользовались своим правом на самоопределение и в ходе легитимного демократичного всенародного референдума единодушно проголосовали за воссоединение с Россией.

Лишившись поступавшей по Северо-Крымскому каналу днепровской воды, которая обеспечивала более 80% потребностей полуострова в пресной воде, Крым на протяжении последних лет пользовался водохранилищами естественного наполнения. Однако лето нынешнего 2020 года выдалось аномально жарким и засушливым, в результате чего в Крыму пересохли многие реки и водохранилища.