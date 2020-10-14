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17:34   14 Октября 2020
Россия

Ученые Крыма предложили новый источник питьевой воды для Симферополя

Ученые Крыма предложили новый источник питьевой воды для Симферополя

Проблему снабжения питьевой водой жителей крымской столицы – города Симферополя – можно решить путем очистки воды из реки Салгир.

Об этом в среду пишет Информационная платформа «Крым Press», приводя мнение ученых из Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета. Ученые уверены, что современные методы очистки воды помогут решить вопрос снабжения Симферополя пресной водой.

«В лаборатории химии и технологии воды на нашей кафедре мы проводили опыты по очистке воды из Салгира. Методы, которые мы для этого применяли, известны и приводятся в учебниках по водоснабжению. Отличия в технологических процессах зависят только от химического и бактериологического состава воды», — говорит, в частности, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники профессор Илья Николаенко.

По его словам, сотрудники Академии строительства и архитектуры КФУ в тестовом режиме провели очистку салгирской воды, доказав тем самым, что есть принципиальная возможность достигнуть тех качеств питьевой воды, которые соответствуют требованиям СанПиНа.

Ученые Крыма предложили новый источник питьевой воды для Симферополя

Собирать воду из реки Салгир в Межгорном водохранилище, по словам профессора, ученые КФУ имени Вернадского предлагали еще в 2017 и 2018 годах.

При этом Николаенко напомнил, что днепровская вода, подававшаяся в Крым по перекрытому сейчас Украиной Северо-Крымскому каналу, была гораздо более грязной, чем вода в Салгире.

И сейчас водой из Днепра пользуются две тети украинского населения, в том числе жители городов-миллиоников. Также днепровскую воду использует большая часть украинских химических и металлургических производств.

«Вся система поверхностного водоснабжения из рек заключается в том, что город выше по течению берет воду на очистку и сбрасывает ниже по течению. И так происходит много раз, в зависимости от количества городов и промышленных предприятий», — объяснил ученый.

В реку Салгир, добавил Николаенко, стекаются все талые и дождевые воды водосборного бассейна. Это миллионы кубометров пресной воды, которые способны решить проблемы водоснабжения Симферополя в самое ближайшее время.

Ученые Крыма предложили новый источник питьевой воды для Симферополя

Напомним, проблемы с пресной водой полуостров Крым начал испытывать после того, как Украина в 2014 году в одностороннем порядке перекрыла построенный еще в советское время Северо-Крымский канал. Такое решение украинские власти приняли, желая отомстить крымчанам, которые воспользовались своим правом на самоопределение и в ходе легитимного демократичного всенародного референдума единодушно проголосовали за воссоединение с Россией.

Лишившись поступавшей по Северо-Крымскому каналу днепровской воды, которая обеспечивала более 80% потребностей полуострова в пресной воде, Крым на протяжении последних лет пользовался водохранилищами естественного наполнения. Однако лето нынешнего 2020 года выдалось аномально жарким и засушливым, в результате чего в Крыму пересохли многие реки и водохранилища.

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