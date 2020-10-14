Понасенков поддержал сарказм Шона Леннона в отношении BLM

Историк и режиссер Евгений Понасенков рассказал, на каком языке нужно разговаривать с протестующими в США.

Музыкант Шон Леннон, сын легендарного участника The Beatles Джона Леннона, обратился к миролюбивой философии своего отца и высмеял протестующих Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны») в Портленде. На днях активисты сбросили с пьедестала статую Авраама Линкольна, 16-го президента США и человека, который освободил афроамериканцев от рабства на территории США.

Вместе с Линкольном к земле «склонили» и статую 25-го американского лидера Теодора Рузвельта. Беспорядки прошли в рамках акции «День гнева коренных народов», которая была приурочена ко Дню Колумба (праздник в честь годовщины прибытия Колумба в Америку). Недалеко от памятников митингующие вывесили баннер со словами: «Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц».

Удивленный Шон Леннон попытался узнать у своих подписчиков, с какой целью протестующие снесли статую Авраама Линкольна. Когда он узнал, что «коренные народы» недовольны исторической несправедливостью и хотят исправить прошлые ошибки американского лидера, музыкант посоветовал афроамериканцам обратить внимание и на другие мировые достопримечательности.

«Египетские пирамиды в Гизе были построены по принуждению злых фараонов, которые немного не выспались. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что пирамиды нужно немедленно разрушить», — намекнул на абсурдность поступков толпы Леннон.

Также сын участника The Beatles вспомнил, что со времен вторжения в Британию императора Юлия Цезаря в 55-м году до нашей эры Италия до сих пор хранит «оглушительное молчание». По мнению Шона, «пришло время привлечь страну к ответственности».

Since the invasion of Britain by Emperor Julius Caesar in 55 B.C., Italy has remained deafeningly silent. I think it’s time Italy was held accountable. — Sean Ono Lennon (@seanonolennon) October 13, 2020

Историк и режиссер Евгений Понасенков считает, что подобный сарказм со стороны английского музыканта – это «самое меньшее», что можно сделать в ответ на беспорядки активистов BLM. По мнению интеллектуала, говорить с бунтующими афроамериканцами нужно уже совсем на другом языке:

«На самом деле, по поводу сноса памятников Рузвельту и Линкольну комментарий должен давать не сын Джона Леннона, а американская армия. Именно вооруженные силы, а не полиция. Ведь Black Lives Matter и все примыкающие группировки – это уже полностью боевая и террористическая организация. Ее деятельность является экстремистской, и в законодательстве любой страны мира подходит под формулировку "терроризм"», — заявил специалист.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что если участники «Дня гнева» решили таким образом поддержать темнокожих жителей США, то памятник Аврааму Линкольну, наоборот, нужно было устанавливать в каждом «гетто», а не сносить его в центре Портленда. Именно 16-й по счету президент США подписал «Прокламацию об освобождении рабов» в 1862 году.

«Вместо того, чтобы хвалить Линкольна, эти протестующие в Портленде снесли его памятник. Нужно всегда помнить, что права человека, как исторический факт, – это изобретение белого человека. То же самое с освобождением рабов – это сделал именно белокожий человек, в других странах такого никогда не было. Но у протестующих нет никакой логики, их совершенно не интересует историческая и правовая реальность», — посетовал Понасенков.

Историк подытожил, что бороться с протестами в США сейчас стоит только с помощью армии. Обе снесенные статуи были подарены Портленду в 1920 году.

Не одному Шону Леннону не понравились действия протестующих в США. Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter назвал участников митинга «животными», которых нужно сажать в тюрьму. По мнению главы Белого дома, за беспорядками в Портленде стоят «радикальные левые» во главе с кандидатом от Демпартии Джо Байденом.

Put these animals in jail, now. The Radical Left only knows how to take advantage of very dumb “leadership” fools. This is Biden! Law & Order! https://t.co/w0yH3SqnrB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Напомним, протесты Black Lives Matter захлестнули США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

С того момента протестная активность жителей Портленда практически не утихает. Изначально на улицах митинговали сторонники BLM, однако спустя несколько недель их место заняли вооруженные антифашисты. «Политика Сегодня» уже писала о том, как недовольства в американских городах перетекли в открытые столкновения с полицией и гибель белокожего населения США.