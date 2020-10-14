"Гоблин" рассказал в суде о "травле" историка Соколова

Переводчик фильмов Дмитрий Пучков ("Гоблин") рассказал о травле историка Олега Соколова на слушаниях по делу об убийстве аспирантки в Петербурге, передает LIFE SHOT.

Переводчик фильмов Дмитрий Пучков ("Гоблин") рассказал о травле историка Олега Соколова на слушаниях по делу об убийстве аспирантки в Петербурге, передает LIFE SHOT.

Блогер выступил в качестве свидетеля по делу Соколова. "Гоблин" до инцидента приглашал историка в свою студию для совместного озвучивания роликов.

Пучков сообщил, что Соколов жаловался ему на травлю со стороны публициста Евгения Понасенкова. По словам свидетеля, тот "троллил" Соколова в Сети и подкладывал под его дверь мертвых крыс, что привело к "срыву" историка.