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16:17   14 Октября 2020
Общество

"Гоблин" рассказал в суде о "травле" историка Соколова

"Гоблин" рассказал в суде о "травле" историка Соколова

Переводчик фильмов Дмитрий Пучков ("Гоблин") рассказал о травле историка Олега Соколова на слушаниях по делу об убийстве аспирантки в Петербурге, передает LIFE SHOT.

Блогер выступил в качестве свидетеля по делу Соколова. "Гоблин" до инцидента приглашал историка в свою студию для совместного озвучивания роликов.

Пучков сообщил, что Соколов жаловался ему на травлю со стороны публициста Евгения Понасенкова. По словам свидетеля, тот "троллил" Соколова в Сети и подкладывал под его дверь мертвых крыс, что привело к "срыву" историка.

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#суд #соколов #гоблин

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