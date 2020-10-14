Памфилова допустила ежедневный подсчет голосов при многодневном голосовании

Председатель ЦИК Элла Памфилова допустила введение практики ежедневного подведения итогов выборов в случае многодневного голосования. Об этом глава Центризбиркома заявила в ходе встречи с политологами в ЦИК РФ.

Председатель ЦИК Элла Памфилова допустила введение практики ежедневного подведения итогов выборов в случае многодневного голосования. Об этом глава Центризбиркома заявила в ходе встречи с политологами в ЦИК РФ.

Памфилова опровергла предположения о том, что многодневное голосование наносит ущерб легитимности. По словам главы ЦИК, все обеспечивающие доверие меры должны применяться.

"Все, что могли, мы сделали. Лучше общественного контроля, чем мы предложили, нет нигде в мире", — подчеркнула Памфилова.

По словам главы Центризбиркома, обеспечение прозрачности процесса голосования и усиление процедур контроля, безусловно, требует усилий. Альтернативы живому наблюдению нет.