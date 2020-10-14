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16:05   14 Октября 2020
Экономика

Путин назвал сроки продления льготной ипотеки под 6,5%

Путин назвал сроки продления льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин внес предложение о продлении срока действия льготной ипотеки в стране из-за непростой экономической ситуации.

Льготная программа кредита на недвижимость со ставкой в 6,5% может быть продлена до середины следующего года. С таким предложением по ипотечному кредитованию выступил глава РФ Владимир Путин во время совещания с Кабинетом министров.

"Хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке", — отметил Путин.

Правительство РФ пообещало поддержать льготную ипотеку, однако об условиях станет известно 1 ноября, после окончания изначально установленного срока действия программы.

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#путин #ипотека #кредит

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