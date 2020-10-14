Путин назвал сроки продления льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин внес предложение о продлении срока действия льготной ипотеки в стране из-за непростой экономической ситуации.

Президент России Владимир Путин внес предложение о продлении срока действия льготной ипотеки в стране из-за непростой экономической ситуации.

Льготная программа кредита на недвижимость со ставкой в 6,5% может быть продлена до середины следующего года. С таким предложением по ипотечному кредитованию выступил глава РФ Владимир Путин во время совещания с Кабинетом министров.

"Хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке", — отметил Путин.

Правительство РФ пообещало поддержать льготную ипотеку, однако об условиях станет известно 1 ноября, после окончания изначально установленного срока действия программы.