Путин снимет санкции с нескольких украинских предприятий

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких предприятий Украины. Он заявил об этом во время совещания с правительством.

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких предприятий Украины. Он заявил об этом во время совещания с правительством.

Глава государства также выразил надежду на скорейшее восстановление полноформатного взаимодействия.

Ранее Путин встречался с Виктором Медведчуком, главой политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В ходе встречи он заявил о том, что Россия готова пересмотреть введенные против некоторых украинских организаций санкции. Путин также напомнил, что РФ не вводила их первой.