16:05 14 Октября 2020Политика
Путин снимет санкции с нескольких украинских предприятий
Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких предприятий Украины. Он заявил об этом во время совещания с правительством.
Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких предприятий Украины. Он заявил об этом во время совещания с правительством.
Глава государства также выразил надежду на скорейшее восстановление полноформатного взаимодействия.
Ранее Путин встречался с Виктором Медведчуком, главой политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В ходе встречи он заявил о том, что Россия готова пересмотреть введенные против некоторых украинских организаций санкции. Путин также напомнил, что РФ не вводила их первой.