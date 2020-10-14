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16:05   14 Октября 2020
Политика

Путин снимет санкции с нескольких украинских предприятий

Путин снимет санкции с нескольких украинских предприятий

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких предприятий Украины. Он заявил об этом во время совещания с правительством.

Глава государства также выразил надежду на скорейшее восстановление полноформатного взаимодействия.

Ранее Путин встречался с Виктором Медведчуком, главой политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В ходе встречи он заявил о том, что Россия готова пересмотреть введенные против некоторых украинских организаций санкции. Путин также напомнил, что РФ не вводила их первой.

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#путин #украина #санкции

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