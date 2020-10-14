СМИ сравнили незаконный митинг в Бишкеке с плохо поставленным спектаклем

Журналисты сравнили незаконный митинг в Бишкеке с плохо поставленным спектаклем, а также отметили на нем явных провокаторов, передает ФАН.

Журналисты сравнили незаконный митинг в Бишкеке с плохо поставленным спектаклем, а также отметили на нем явных провокаторов, передает ФАН.

В Бишкеке активно проводятся митинги с целью свержения главы государства. Сообщается, что количество людей на протесте достигает 1,5 тысяч человек. Некоторые СМИ заявляют, что на митинге есть заводила, который стоит за спиной оратора и раскачивает толпу. Государственный комитет госбезопасности заявил, что ситуация находится под контролем, передает ФАН.

"Происходящее в данный момент напоминает плохо поставленный спектакль", - передают журналисты.

После парламентских выборов в Киргизии резко вспыхнули протесты. После отставки премьера Кубатбека Боронова пост главы правительства занял Садыр Жапаров.