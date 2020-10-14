Голикова опровергла необходимость введения ограничений из-за пандемии

Возникшая с пандемией в России ситуация контролируется уполномоченными ведомствами. Об это в среду рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Возникшая с пандемией в России ситуация контролируется уполномоченными ведомствами. Об это в среду рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ситуация с коронавирусной инфекцией не требует введения дополнительных ограничений, подчеркнула она. Также Голикова призвала россиян не пренебрегать ограничительными мерами и соблюдать бдительность.

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