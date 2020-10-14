Путин: вторая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована

Вторая российская вакцина от COVID-19 прошла процедуру регистрации. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Вторая российская вакцина от COVID-19 прошла процедуру регистрации. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировал в среду, 14 октября, центр "Вектор". Кроме того, он уточнил, что третья вакцина уже "на подходе".

Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в свою очередь добавила, что зарегистрированная вакцина безопасна. Первые 60 тысяч доз планируется произвести уже в ближайшее время.

Напомним, что первая российская вакцина от COVID-19 была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".