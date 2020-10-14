СК возбудил уголовное дело о взятке против ставропольского чиновника

Следственный комитет РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело о взяточничестве против главы Кировской районной государственной администрации Ставропольского края Петра Кожина, говорится на сайте ведомства.

Следственный комитет РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело о взяточничестве против главы Кировской районной государственной администрации Ставропольского края Петра Кожина, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, с 2004 по 2013 годы Кожин получал взятку, общая сумма которой составила 15 млн рублей. Платежи совершались равными суммами в течение девяти лет.

Кроме этого, в 2004 году чиновник получил права на долю в компании по выращиванию зерновых культур в качестве взятки. В обмен на это Кожин, пользуясь служебными полномочиями, заключил с данной организацией долгосрочный договор об аренде земельного участка площадью более 7 гектаров.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность чиновника. В настоящее устанавливаются все обстоятельства преступления.