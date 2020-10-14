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17:34   14 Октября 2020
Россия

Россияне назвали фантастикой сверхбыстрый полет «Союза МС-17» к МКС

Россияне назвали фантастикой сверхбыстрый полет «Союза МС-17» к МКС

Утром в среду, 14 октября, россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс облачились в скафандры, чтобы отправиться на пилотируемом корабле «Союз МС-17» к Международной космической станции. За трансляцией запуска новой космической экспедиции в Twitter следили тысячи пользователей.  

 

Спустя 2,5 часа, в 08:45:04 по московскому времени, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур к МКС.

 

 

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела пилотируемый корабль на околоземную орбиту. Он сделал всего два витка вокруг Земли. 

 

 

«Транспортный корабль "Союз МС-17" спустя чуть более трех часов после старта, в 11:48:47 по московскому времени, в штатном режиме пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции», — сообщали в Роскосмосе. 

 

 

К Международной космической станции корабль «Союз МС-17» прибыл за рекордные 3 часа 7 минут. Ранее от момента старта с космодрома до стыковки проходило не менее шести часов.

 

Пользователи оценили космическую скорость.

 

 

 

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс присоединились к работающему на Международной космической станции экипажу в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди, которые находятся на МКС с 9 апреля. На Землю они вернутся 22 октября.

Экипаж «Союз МС-17» пробудет на МКС 177 суток.

За это время космонавты и астронавт займутся не только научными исследованиями и экспериментами, но и проверят работоспособность МКС, посмотрят, чего не хватает из оборудования, чтобы запросить необходимую технику с Земли.

«Космический корабль сегодня доставил 173 кг полезных грузов: укладки для проведения научных экспериментов и медико-биологических исследований, расходное оборудование и комплект фотоаппаратуры, средства гигиены и личные вещи космонавтов, а также стандартные рационы питания и 10 кг свежих продуктов», — отметили в Роскосмосе.

 

 

 

 

 

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