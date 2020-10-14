Россияне назвали фантастикой сверхбыстрый полет «Союза МС-17» к МКС

Пилотируемый корабль установил мировой рекорд по скорости полета к Международной космической станции.

Утром в среду, 14 октября, россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс облачились в скафандры, чтобы отправиться на пилотируемом корабле «Союз МС-17» к Международной космической станции. За трансляцией запуска новой космической экспедиции в Twitter следили тысячи пользователей.

#СоюзМС17: экипаж прибыл на стартовый комплекс. Сергей Рыжиков, @KudSverchkov и Кэтлин Рубинс поднялись на лифте в корабль, где через несколько минут займут места в ложементах. Трансляция → https://t.co/g8XlLCw9Cy pic.twitter.com/srlgbkalJ5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

Спустя 2,5 часа, в 08:45:04 по московскому времени, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур к МКС.

3.. 2.. 1.. С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем #СоюзМС17 ???? На орбиту отправился новый экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея @KudSverchkov и астронавта @NASA Кэтлин Рубинс. Трансляция ➡ https://t.co/g8XlLCw9Cy pic.twitter.com/0BioTY5xbP — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

Поехали — СКАКУАСИЯ (@HK3WUrb4CEFcmXZ) October 14, 2020

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела пилотируемый корабль на околоземную орбиту. Он сделал всего два витка вокруг Земли.

«Фаворы», поздравляю с успешным пуском! Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

Всем космонавтам и астронавтам на орбите - хорошего полета и здоровья! Пусть у вас все будет хорошо, ребята! И девчата???? — Ivan Kohen (@KohenIvan) October 14, 2020

«Транспортный корабль "Союз МС-17" спустя чуть более трех часов после старта, в 11:48:47 по московскому времени, в штатном режиме пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции», — сообщали в Роскосмосе.

Есть касание! Пилотируемый корабль #СоюзМС17 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, впервые в мире совершив всего 2 витка вокруг Земли! Добро пожаловать на МКС, @KudSverchkov, Сергей и Кейт! pic.twitter.com/VomxvF3WDl — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

Поздравляю! Молодцы! — The One (@Avroveks) October 14, 2020

К Международной космической станции корабль «Союз МС-17» прибыл за рекордные 3 часа 7 минут. Ранее от момента старта с космодрома до стыковки проходило не менее шести часов.

Люки между кораблем #СоюзМС17 и станцией открыты! После открытия переходных люков на МКС начал работу экипаж в составе 6 человек: космонавтов Анатолия Иванишина, @ivan_mks63, Сергея Рыжикова, @KudSverchkov, а также астронавтов Криса Кэссиди и Кэтлин Рубинс. pic.twitter.com/7ZjMuR0GUG — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

Пользователи оценили космическую скорость.

Быстрее чем Сапсан из Москвы в Питер!!! — Андрей Карпов (@ankarpov71) October 14, 2020

Фантастика. 3 часа и ты на МКС Можно уже отели строить на орбите ) — Дьякова Людмила (@milla703) October 14, 2020

Есть достижения,есть! — Дмитрий (@IFi3IQD7NO6DWOU) October 14, 2020

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс присоединились к работающему на Международной космической станции экипажу в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди, которые находятся на МКС с 9 апреля. На Землю они вернутся 22 октября.

Экипаж «Союз МС-17» пробудет на МКС 177 суток.

За это время космонавты и астронавт займутся не только научными исследованиями и экспериментами, но и проверят работоспособность МКС, посмотрят, чего не хватает из оборудования, чтобы запросить необходимую технику с Земли.

«Космический корабль сегодня доставил 173 кг полезных грузов: укладки для проведения научных экспериментов и медико-биологических исследований, расходное оборудование и комплект фотоаппаратуры, средства гигиены и личные вещи космонавтов, а также стандартные рационы питания и 10 кг свежих продуктов», — отметили в Роскосмосе.

3 часа, это круто! — Sirius (@Sirius_st) October 14, 2020

Вот это скорость ???? — Василиса Васечкина ???????????????????????? (@HelYYan2) October 14, 2020

Как себя чувствуют? Лучше, чем когда 6 часов летят? — Semen Kudriavtsev (@samkudr) October 14, 2020

#СоюзМС17 первый доставил людей на МКС по сверхбыстрой схеме #SpaceX первой частной компанией доставил людей на МКС Можно побольше таких событий здорового человека. И поменьше бы левоправых баталий Это ведь общий прогресс человечества, к чему эти конфронтации, товарищи — your pacifist (@your_pacifist) October 14, 2020

Нет ну космонавты для меня это просто небожители и априори герои! Постоянные, 24/7 герои! ????❤️ #СоюзМС17 — Natalie????#IStandWithJKRowling???? (@Natalie_Kvn) October 14, 2020