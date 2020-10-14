Петербургские депутаты не смогли внятно ответить ФАН о поправках к бюджету

Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга и бюджетно финансовый комитет не смогли назвать фамилий парламентариев, вносивших "депутатские поправки" к бюджету 2018, 2019 и 2020 годов по запросу Федерального агентства новостей (ФАН).

Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга и бюджетно финансовый комитет не смогли назвать фамилий парламентариев, вносивших "депутатские поправки" к бюджету 2018, 2019 и 2020 годов по запросу Федерального агентства новостей (ФАН).

На минувшей неделе, 6 октября, ФАН направил в петербургский ЗакС запрос с просьбой опубликовать информацию о тех депутатах, которые вносили поправки в бюджет города на протяжении последних трех лет. В журналистском расследовании издания указывалось, что некоторые парламентарии могли быть причастны к коррупционным схемам, благодаря внесенным поправкам.

Ответ на запрос пришел от имени председателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания Максима Яковлева. В ответе указывается, что вся информация о поправках есть на официальном сайте ЗакСа. То же самое ответили в управлении по информации и общественным связям Законодательного собрания Петербурга. Но в указанном разделе нет фамилий конкретных депутатов, а есть лишь название фракции, от которой правки вносились коллективно.

Фактически ответы оказались обычной отпиской. Получается, что возможную причастность того или иного парламентария к мошенническим схемам в ходе распределения средств установить невозможно.