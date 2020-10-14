Россиянам стали доступны для полетов еще три страны

Правительство России возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Правительство России возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Распоряжение вступит в силу с 1 ноября. Указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Рейсы из Москвы в Белград будут совершаться дважды в неделю. Также два раза в неделю будут летать самолеты из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару на Кубе.

Маршрут Москва — Токио будет выполняться два раза в неделю, а из Владивостока в столицу Японии можно будет отправиться на самолете один раз в неделю. Авиасообщение из России было приостановлено в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире.