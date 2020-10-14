15:06 14 Октября 2020Политика
Турция для России является партнером, а не стратегическим союзником
Взаимодействие России с Турцией в условиях армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддерживает Баку, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, как передал ТАСС, обусловлено уровнем отношений РФ с Турцией.
Взаимодействие России с Турцией в условиях армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддерживает Баку, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, как передал ТАСС, обусловлено уровнем отношений РФ с Турцией.
Дипломатические ведомства России и Турции ведут постоянные консультации по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что каждая сторона имеют свою точку зрения на происходящее. Он также подчеркнул, что Турция никогда не рассматривалась Россией в качестве стратегического союзника, а только в качестве тесного партнера, хотя в некоторых направлениях партнерство имеет стратегический характер.