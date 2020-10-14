Мать Кохал рухнула в обморок после предъявленных обвинений

Мать Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении петербургского артиста Энди Картрайта, рухнула в обморок, услышав официальное обвинение, сообщает телеграм-канал LIFESHOT.

Мать Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении петербургского артиста Энди Картрайта, рухнула в обморок, услышав официальное обвинение, сообщает телеграм-канал LIFESHOT.

Сотрудники правоохранительных органов наведались к матери печально известной Марины Кохал, которая ранее убила и расчленила своего мужа, для предъявления официального обвинения. Узнав, что она задержана и теперь будет проходить как соучастник дела об убийстве, женщина потеряла сознание. Уточняется, что ей вызвали скорую помощь.