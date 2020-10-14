14:51 14 Октября 2020Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии портить отношения с РФ из-за санкций
Сербия никогда не будет вводить санкции против России, заявил глава республики Александр Вучич.
Сербский лидер прокомментировал планы по развитию отношений с РФ. По словам Вучича, Москва по-прежнему остается для Белграда главным партнером, и тот не будет вводить против нее санкции даже под давлением со стороны европейских стран.
Также в ходе беседы с журналистами президент заявил о желании Сербии придерживаться военного нейтралитета в мире. Белград никогда не войдет в Североатлантический альянс и не пойдет на поводу у других каких-либо военных организаций, заключил Вучич.