Вучич заявил о нежелании Сербии портить отношения с РФ из-за санкций

Сербия никогда не будет вводить санкции против России, заявил глава республики Александр Вучич.

Сербский лидер прокомментировал планы по развитию отношений с РФ. По словам Вучича, Москва по-прежнему остается для Белграда главным партнером, и тот не будет вводить против нее санкции даже под давлением со стороны европейских стран.

Также в ходе беседы с журналистами президент заявил о желании Сербии придерживаться военного нейтралитета в мире. Белград никогда не войдет в Североатлантический альянс и не пойдет на поводу у других каких-либо военных организаций, заключил Вучич.