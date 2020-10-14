Лавров раскрыл подробности переговоров с главой МИД Италии

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился внешнеполитическими вопросами, которые обсудил с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, пишет ТАСС.

Предметом переговоров руководителя Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с итальянским коллегой Луиджи ди Майо стали недружественные шаги Евросоюза в отношении РФ, сообщает ТАСС.

Также в ходе двусторонней международной встречи дипломаты обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.