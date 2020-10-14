Военный эксперт: США проиграют ядерную гонку, если будут ставить РФ ультиматумы

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что продлевать СНВ-3 бессмысленно.

Россия не видит перспектив продления договора о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) с Америкой. Об этом в среду, 14 октября, в интервью ведущим радиостанциям страны заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли утверждал, что США удалось достичь «принципиального» и «джентльменского» соглашения по стратегической стабильности с Россией на самом высоком уровне. При этом Биллингсли поставил условие: ДСНВ может быть продлен только в обмен на заморозку ядерного арсенала Москвы.

«Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они [Россия — прим. ред.] согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — сказал спецпосланник главы Белого дома.

На его заявление отреагировали в российском МИДе. Замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов Москве давно известна, однако она неприемлема. Такое же мнение высказал и Сергей Лавров в интервью «Спутнику», «Комсомольской правде» и «Говорит Москва».

«Нет такой перспективы [о продлении — прим. ред.], я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы, хотя мы никогда не скажем, что хлопаем дверью и заканчиваем все контакты», — сказал он.

По словам Лаврова, невозможно вести переговоры на основе ультиматумов, которые ставятся американской стороной. Они полностью игнорируют основные принципы, признанные десятилетиями, сказал глава МИД России.

Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии Геополитических Проблем Константин Сивков объяснил, что продлевать документ не имеет никакого смысла, поскольку США, со своей стороны, не готовы идти на уступки.

«США продолжают развертывание у наших границ ракет средней и меньшей дальности, причем уже успели наклонить в этом отношении Европу. Не всю, конечно. Например, Польша допускает на своей территории размещение таких ракет. Видимо, еще какие-то страны из бывшего Варшавского договора дали согласие на размещение ракет. Отказываться от размещения этих ракет они не собираются», — заявил Сивков корреспонденту «Политики Сегодня».

При этом американцы не перестают выдвигать многочисленные требования России. Они предъявляют претензии в адрес российских ракетных блоков «Авангард» и «Сармат», а также боевого железнодорожного комплекса «Баргузин», продолжил Сивков.

«Они требуют включения в договор Китая, хотя Китай — это вообще-то суверенная страна, которая может сама решать за себя. США не включают ядерный потенциал Франции и Великобритании, хотя у них единая система ядерного планирования. США отказываются разговаривать с Израилем, у которого количество ядерных боеголовок превысило суммарный потенциал Парижа и Лондона — 400 боеголовок», — рассуждает военный эксперт.

Если США решат выйти из СНВ-3, то немедленно развернут гонку ядерных вооружений, считает Сивков. В этом случае России необходимо быть к ней готовой.

«Если мы не сумеем создать компенсацию американской ядерной гонке, то мы потеряем приоритет. И они потом нам будут диктовать свою волю с позиции ядерного шантажа. Этого допустить нельзя», — не сомневается собеседник агентства.

По мнению Сивкова, у Москвы есть все возможности, чтобы противодействовать США: развертывать на своей границе ракеты, способные достичь территории Нового Света, создавать мобильную систему управления, которую невозможно было бы уничтожить упреждающим ракетно-ядерным ударом. Это, продолжил военный эксперт, не только не ударит по оборонному бюджету страны, но и составит Америке конкуренцию.

«Ядерная гонка не будет столь разорительной для нашей страны. Мы ее можем выиграть по двум основаниям. Мы можем разместить на нашей территории очень дешевые крылатые ракеты сферы большой дальности, которые способны стрелять на 10-12 тысяч километров. Для них уже есть база. Ракета Х-101, которая уже принята на вооружение, испытана в Сирии и стреляет на расстояние 5 тыс. км. Довести ее до 10-12 тысяч километров не представляет проблемы», — сказал Сивков.

Эксперт обратил внимание и на тот факт, что уровень урановой промышленности в США не позволяет стране качественно оснащать новые ядерные боеголовки. Именно поэтому им будет трудно поддерживать ядерную гонку с Россией.

«Единственное, чем они могут оснащать их, это отработанным оружейным ураном, взятым из других боеголовок. Но насколько он надежен, и обладает ли он достаточной концентрацией. То же самое с плутонием. А Россия сегодня производит 40% обогащенного урана в мире», — поделился военный эксперт.

Так, Москва может смело выходить из ДСНВ и включаться в гонку ядерных вооружений, добавил собеседник издания.

«И когда США захлебнуться в этой гонке, вот тогда уже следует на наших условиях заключать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений», — подытожил Сивков.

В 2010 году президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама заключили ДСНВ между Россией и США. Согласно нему, каждая из сторон должна сократить свои стратегические ядерные вооружения так, чтобы их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Договор действует до 5 февраля 2021 года. Документ может быть продлен до 2026 года.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме, президент США Дональд Трамп однозначно продлит СНВ-3. «Политика Сегодня» обсудила эту вероятность с замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шаповаловым.